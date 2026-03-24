EU-Kommission prüft
Beschwerde gegen FIFA wegen hoher WM-Ticketpreise
FIFA-Präsident Gianni Infantino
Findet die Ticketpreise für die WM angemessen: FIFA-Chef Infantino (Archivbild)
Chris Carlson. DPA

Verbraucherschützer werfen der FIFA vor, Fans mit hohen WM-Ticketpreisen und unfairen Bedingungen zu belasten. Jetzt liegt eine Beschwerde vor.

Lesezeit 1 Minute
Brüssel (dpa) – Die europäische Verbraucherorganisation Euroconsumers und Football Supporters Europe haben bei der Europäischen Kommission Beschwerde gegen den Weltverband FIFA wegen hoher WM-Ticketpreise eingelegt. Die FIFA missbrauche ihre Monopol-Stellung, um Fans überhöhte Preise und unfaire Bedingungen aufzuzwingen, hieß es in einer Pressemitteilung.

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