EU-Kommission prüft Beschwerde gegen FIFA wegen hoher WM-Ticketpreise dpa 24.03.2026, 10:53 Uhr

i Findet die Ticketpreise für die WM angemessen: FIFA-Chef Infantino (Archivbild) Chris Carlson. DPA

Verbraucherschützer werfen der FIFA vor, Fans mit hohen WM-Ticketpreisen und unfairen Bedingungen zu belasten. Jetzt liegt eine Beschwerde vor.

Brüssel (dpa) – Die europäische Verbraucherorganisation Euroconsumers und Football Supporters Europe haben bei der Europäischen Kommission Beschwerde gegen den Weltverband FIFA wegen hoher WM-Ticketpreise eingelegt. Die FIFA missbrauche ihre Monopol-Stellung, um Fans überhöhte Preise und unfaire Bedingungen aufzuzwingen, hieß es in einer Pressemitteilung.







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