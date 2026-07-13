Fußball-WM
Berichte: Belgien-Kapitän Tielemans zu Manchester United
WM 2026 - Belgien - Senegal
Wechselt wohl innerhalb der Premier League: Youri Tielemans. (Archivbild)
Manu Fernandez. DPA

Kaum ist die WM für ihn vorbei, wechselt Belgiens Mittelfeldchef Youri Tielemans offenbar den Club. Eine Ausstiegsklausel macht's wohl möglich.

Lesezeit 1 Minute

Inglewood (dpa) – Belgiens Kapitän Youri Tielemans steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel innerhalb der Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Der Vertrag des 29-Jährigen beim Europa-League-Sieger beinhalte eine Ausstiegsklausel über rund 40 Millionen Euro, berichteten unter anderem Sky, «The Athletic» und der Transferexperte Fabrizio Romano.

Der Mittelfeldspieler solle noch diese Woche den obligatorischen Medizincheck bei United absolvieren, hieß es weiter. Tielemans und Belgien waren bei der Fußball-WM am vergangenen Freitag im Viertelfinale an Spanien gescheitert. Der 90-malige Nationalspieler musste dabei allerdings zusehen, weil er sich beim Aufwärmen vor der Partie in Inglewood bei Los Angeles verletzt hatte.

© dpa-infocom, dpa:260713-930-378930/1

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