Nicht nur eine, sondern drei Eröffnungsfeiern soll es zur Fußball-WM in diesem Sommer geben. Was die FIFA für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada plant - und welche Stars kommen sollen.

New York (dpa) – Die FIFA plant bei der Fußball-Weltmeisterschaft nach einem Bericht der «New York Times» Eröffnungsfeiern in allen drei Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko – mit Stars wie Katy Perry und Michael Bublé.

Los geht es beim Eröffnungsspiel des Turniers in Mexiko-Stadt, wo Mexiko am 11. Juni im Azteken-Stadion auf Südafrika trifft. Dabei sollen dem Bericht nach die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete mexikanische Rockband Mana sowie Popstar Alejandro Fernandez und Sängerin Belinda auftreten.

Kanada-Feier mit Michael Bublé, Alanis Morissette und Alessia Cara

Kanada trifft bei seinem ersten Auftritt am 12. Juni in Toronto auf die Auswahl Bosnien-Herzegowinas, dafür seien neben dem kanadischen Sänger Bublé auch Alanis Morissette und Alessia Cara verpflichtet worden. Das US-Team startet am 13. Juni in Los Angeles gegen Paraguay in die WM. Im Vorprogramm sollen neben Superstar Perry auch der Rapper Future sowie DJ Sanjoy auf der Bühne stehen.

Außerdem seien bei den Achtelfinal-Spielen am 4. Juli in Houston und Philadelphia besondere Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der USA vorgesehen. Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Präsident Donald Trump mehrere Maßnahmen ergriffen, um Veranstaltungen rund um «America 250» voranzutreiben.