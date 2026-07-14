Arne Slot ist einer der Kandidaten für den Posten als niederländischer Fußball-Nationaltrainer. Eine finanzielle Hürde für ein Engagement soll nun beseitigt worden sein.

Amsterdam (dpa) – Der FC Liverpool macht einem Medienbericht zufolge den Weg für ein mögliches Engagement von Arne Slot als neuer niederländischer Fußball-Nationaltrainer frei. Der englische Rekordmeister wolle dafür sorgen, dass Slot nicht seinen Anspruch auf finanzielle Entschädigung nach der Trennung nach der vergangenen Saison verliere, sollte dieser neuer Bondscoach werden, berichtete «De Telegraaf».

Der 47-Jährige gilt als Kandidat für die Nachfolge von Ronald Koeman, der nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft im Sechzehntelfinale gegen Marokko zurückgetreten war. Liverpool hatte den vorigen Meistercoach Slot nach der enttäuschenden abgelaufenen Saison von seinen Aufgaben entbunden.

Erste Aufgabe gegen Deutschland in der Nations League

Dem Bericht zufolge will Liverpool das Gehalt Slots in seinem ersten Jahr als Nationaltrainer auf den Betrag aufstocken, der dem Trainer noch beim Premier-League-Club zugestanden hätte. Somit müsste Slot keinen finanziellen Verlust hinnehmen und sein Ex-Club spart ebenfalls. Slots Vertrag an der Anfield Road läuft noch bis zum Sommer 2027.

Die Niederlande müssen spätestens bis zum Nations-League-Auftakt gegen Deutschland am 24. September in Amsterdam einen neuen Trainer gefunden haben. Als weitere Kandidaten neben Slot waren Eindhovens Meistertrainer Peter Bosz, Leverkusens Kurz-Zeit-Trainer Erik ten Hag, die Ex-Profis Ruud van Nistelrooy und Michael Reiziger sowie sogar Pep Guardiola gehandelt worden.