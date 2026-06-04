Vor dem WM-Auftakt
Bericht: Japaner wechseln WM-Trainingsplatz - Rasen schlecht
Fußball WM - Trainig Japan
Japan wird Berichten zufolge vorerst den Trainingsplatz wechseln.
Jorge Mendoza. DPA

Japans Fußballer müssen kurz vor der WM umziehen - zumindest was den Trainingsplatz betritt. Mexikanische Medien berichten, dass der Zustand des Rasens schuld sei.

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Monterrey (dpa) - Japans Fußball-Nationalmannschaft wechselt im WM-Camp in mexikanischen Monterrey Medienberichten zufolge den Trainingsplatz. Grund dafür soll der Zustand des Rasens sein. Ursprünglich sollen die Japaner auf dem Hauptplatz von UANL Tigres trainieren. Der soll aber - so berichtet ESPN - Mängel aufweisen. 

Der schlechte Zustand des Rasens habe die Japaner gezwungen, einen Ausweichort zu suchen, hieß es bei «ABC». Demnach soll vor wenigen Wochen erst mit der Umstellung vom Winter- auf Sommerrasen begonnen worden sein. Die Japaner sollen den Berichten zufolge vorerst auf die Anlage des Club de Futbol Monterrey ausweichen.

© dpa-infocom, dpa:260604-930-172011/2

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Sport
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