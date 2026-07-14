Mit der belgischen Nationalmannschaft verpasste Youri Tielemans als Kapitän nur knapp den WM-Halbfinaleinzug und zählte zu den auffälligen Spielern. Nach dem Aus hat er nun seine Zukunft geklärt.

Manchester (dpa) – Belgiens WM-Kapitän Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United. Nach Angaben seines neuen Vereins erhält der Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag bis Juni 2031. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinale an Spanien gescheitert.

Mit Aston Villa hatte er durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen. Der Transfer zu Manchester United wurde laut übereinstimmenden Medienberichten durch eine Ausstiegsklausel von 41 Millionen Euro realisierbar.