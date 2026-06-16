East Rutherford (dpa) – Startrainer Jürgen Klopp hat seinen 59. Geburtstag teilweise mit Dirk Nowitzki verbracht. Der frühere Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool traf sich am Vormittag am Rande der Fußball-WM mit dem einstigen Top-Basketballer – zum Padel-Tennis, wie der Experte des Bezahlsenders MagentaTV vor der Übertragung der Partie Frankreich gegen Senegal erzählte. «Es war unglaublich. Wir hatten den Tag unseres Lebens. Auch wenn ich deutlich älter geworden bin heute», sagte Klopp.

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