Frühsport
Bei WM: Welchen Sportstar Klopp am 59. Geburtstag traf
Jürgen Klopp
Besonderes Treffen zum 59. Geburtstag: Jürgen Klopp. (Archivbild)
Felix Hörhager. DPA

Jürgen Klopp hat bei der Weltmeisterschaft seine Verpflichtungen als TV-Experte. Zeit für ein sportliches Kräftemessen mit Deutschlands berühmtestem Ex-Basketballer gibt es trotzdem.

East Rutherford (dpa) – Startrainer Jürgen Klopp hat seinen 59. Geburtstag teilweise mit Dirk Nowitzki verbracht. Der frühere Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool traf sich am Vormittag am Rande der Fußball-WM mit dem einstigen Top-Basketballer – zum Padel-Tennis, wie der Experte des Bezahlsenders MagentaTV vor der Übertragung der Partie Frankreich gegen Senegal erzählte. «Es war unglaublich. Wir hatten den Tag unseres Lebens. Auch wenn ich deutlich älter geworden bin heute», sagte Klopp.

© dpa-infocom, dpa:260616-930-233958/1

Ressort und Schlagwörter

Sport
Montag bis Sonntag
Neues aus den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren