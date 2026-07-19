New York (dpa) – Der Präsident des FC Barcelona verliert im knallharten Transferpoker um Argentiniens WM-Stürmer Julían Álvarez allmählich die Geduld. Clubchef Joan Laporta gab Atlético Madrid nun eine Frist, um sich zu entscheiden.

«Wir stehen mit einem Angebot bereit. Er ist ein Spieler, den unser Trainer haben möchte, und deshalb haben wir Atlético Madrid das Angebot unterbreitet», bekräftigte Laporta spanischen Medien zufolge bei einem Event des spanischen Fußballverbandes in New York vor dem WM-Endspiel zwischen Spanien und Argentinien.

Madrid erklärt Álvarez für unverkäuflich

Sein Amtskollege in Madrid hatte Álvarez aber als praktisch unverkäuflich erklärt. «Wir wollen ihn nicht verkaufen. Wir haben das 100-Millionen-Euro-Angebot nicht akzeptiert. Genauso würden wir auch 150 Millionen Euro oder 200 Millionen Euro nicht akzeptieren», hatte Miguel Ángel Gil gesagt. Dazu konterte unter anderem Laporta: «Es gibt so viele Fälle, in denen gesagt wurde, dass ein Spieler niemals zu Barça gehen würde, und am Ende ist er doch gekommen.»

Álvarez war im Sommer 2024 von Manchester City zu Atlético gewechselt. Sein Vertrag dort ist bis Mitte 2030 gültig. Dass eine erfolgreiche WM-Teilnahme sich auf Transferverhandlungen niederschlägt und den Preis deutlich erhöhen kann, gehört zu den üblichen Marktmechanismen.

Spieler selbst hat klare Ansage gemacht

Álvarez selbst hatte bereits gesagt, dass ein Wechsel für alle das Beste sei und er sich einen Traum erfüllen wolle. Er habe auch schon mit den verantwortlichen Personen gesprochen, hatte Álvarez während der WM bei ESPN versichert. Laporta jedenfalls will auch nicht ewig warten, um Trainer Hansi Flick den Álvarez-Wunsch zu erfüllen. «Wir werden eine angemessene Frist setzen. Ich würde sagen, bis Ende des Monats», sagte er.