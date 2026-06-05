Der Titelkampf ist schon vor der Fußball-WM eröffnet. Zwei Sportartikelhersteller werben mit aufwendigen originellen Videos für sich und das Turnier. Ein deutscher Nationalspieler ist auch dabei.

Berlin (dpa) – Nationalspieler Jamal Musiala ist in einem hochkarätig besetzten Werbevideo des Sportartikelherstellers Nike dabei, mit dem der US-Sportartikelhersteller auf die in der kommenden Woche beginnende Fußball-Weltmeisterschaft einstimmt. In dem aufwendig gedrehten Sechs-Minuten-Clip zaubern und tricksen sich neben Musiala Größen wie Erling Haaland, Vinicius Junior, Kylian Mbappé oder Cristiano Ronaldo durch die Studiokulissen.

Der Portugiese wird wegen seines inzwischen fortgeschrittenen Alters in dem Video auch auf die Schippe genommen. Der 41-Jährige sitzt an einem Tisch der gleichaltrigen Basketball-Ikone LeBron James gegenüber. Beide schieben sich gegenseitig ein Drehbuch mit dem Titel «Goodbye of the GOAT's» (Abschied der Größten aller Zeiten) zu, ehe Ronaldo plötzlich aufs imaginäre Spielfeld stürmt.

Auch Adidas wirbt

Zuvor hatte auch Adidas bereits mit einem eigenen Video für die WM geworben. Darin stimmen unter anderem Argentiniens Weltmeister-Kapitän Lionel Messi und Spaniens Jungstar Lamine Yamal sowie die früheren Stars Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero und David Beckham auf das XXL-Turnier ein.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am 11. Juni und endet am 19. Juli. Das Eröffnungsspiel bestreiten Mexiko und Südafrika.