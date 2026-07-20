Es soll einen Feiertag für die WM-Rückkehrer in Argentinien geben. Fraglich ist allerdings, wer alles mit in die Heimat zurückreist.

Buenos Aires (dpa) – Argentiniens Präsident Javier Milei hat trotz der Niederlage der Mannschaft um Superstar Lionel Messi im WM-Finale gegen Spanien einen Feiertag ausgerufen. Wann das genau in dieser Woche sein wird, ist aber noch unklar.

«WELTMEISTERSCHAFTSFEIER», schrieb Milei zu Beginn seiner Nachricht bei X: «Angesichts der Unruhe bezüglich der Feierlichkeiten zum Erfolg der argentinischen Nationalmannschaft teile ich der Bevölkerung mit, dass der Tag, an dem gefeiert werden soll – je nachdem, wie sich die Spieler und der Trainerstab entscheiden – zum nationalen Feiertag erklärt wird.»

Die Argentinier hatten nach dem WM-Triumph von Katar Ende 2022 die Titelverteidigung verpasst. Im Endspiel verloren sie nach einer äußerst schwachen Leistung mit 0:1 gegen Europameister Spanien.

Nach Angaben des argentinischen Verbandes wird nicht die komplette Mannschaft nach Buenos Aires reisen. «Nach dem Finale werden einige Spieler des Kaders direkt aus den Vereinigten Staaten zu verschiedenen Zielen aufbrechen, um zu ihren Vereinen zurückzukehren oder ihre Erholungsphase zu beginnen», hieß es vom Verband. Ein Teil der Delegation, bestehend aus Spielern, Trainerstab und Mitarbeitern, werde am (heutigen) Montag gegen 17 Uhr Ortszeit zurück in Argentinien erwartet.