Der ganz große Erfolg für Antonio Rüdiger als Nationalspieler blieb aus - sein Verhalten sorgte bisweilen für Diskussionen. In seiner Heimatstadt wird er verabschiedet.

Berlin (dpa) - Nach 86 Länderspielen mit 44 Siegen, drei erfolglosen WM-Teilnahmen und zwei EM-Turnieren ist Abwehrspieler Antonio Rüdiger in seiner Heimatstadt Berlin offiziell als Fußball-Nationalspieler verabschiedet worden.

Eine gute Viertelstunde vor Beginn des Nations-League-Spiels gegen die Niederlande gab es im Olympiastadion einen letzten Applaus der über 70.000 Zuschauer für den «Jungen vom Berliner Bollplatz». Der 33-Jährige hatte nach der nächsten missratenen WM-Endrunde im Sommer seine Karriere in der DFB-Auswahl beendet. Verbandspräsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler nahmen die kurze Ehrung vor. Der Verband sagte «danke Toni».

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Rüdiger im Vorfeld als «einen verdienten Nationalspieler» bezeichnet, der in einem großen Rahmen «angemessen Tschüss und Danke» sagen werde. Berlin war dafür der wohl beste Ort.

DFB-Debüt im Mai 2014 unter Jogi Löw

Rüdiger debütierte am 13. Mai 2014 in Hamburg beim 0:0 im Testspiel gegen Polen unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw. Beim anschließenden WM-Triumph in Brasilien zählte er aber nicht zum deutschen Kader. Der frühere Bundesliga-Profi war dafür bei den folgenden WM-Flops 2018 in Russland, 2022 in Katar und im zurückliegenden Sommer in Amerika jedes Mal dabei.

Auch bei der EM-Endrunde 2021 und der Heim-EM 2024 reichte es nicht zum Titelgewinn. Der einzige Erfolg war der Gewinn des Confederations Cups 2017. Rüdiger sorgte durch Verfehlungen auf und neben dem Platz für zahlreiche Schlagzeilen und Diskussionen. Seine Vereinskarriere verlief unter anderem mit zwei Champions-League-Titeln wesentlich erfolgreicher. Rüdiger spielt seit 2022 für Real Madrid. Sein Vertrag bei den Königlichen läuft bis Saisonende.