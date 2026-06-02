Das DFB-Team ist in Chicago gelandet und startet mit dem Training in den USA. Am Samstag steht das Testspiel gegen den Co-Gastgeber der WM an.

Chicago (dpa) - Mit einer Grußbotschaft aus dem Flughafen-Tower ist die Fußball-Nationalmannschaft in Amerika angekommen. Nach einem achtstündigen Flug landete Julian Nagelsmann mit seinem WM-Team am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf dem O’Hare International Airport im Nordwesten von Chicago.

«Welcome to the German team», hätten die Fluglotsen gesagt, berichtete der Lufthansa-Kapitän über Bordlautsprecher von dem Willkommens-Gruß nach der Landung. Die Linienmaschine des DFB-Partners war am frühen Nachmittag deutscher Zeit in Frankfurt/Main nach einem Gewitter mit leichter Verspätung gestartet, konnte diese aber aufholen.

Vom Flughafen aus ging es für Kapitän Joshua Kimmich und die DFB-Crew noch die gut 25 Kilometer in die Innenstadt der Metropole am Lake Michigan. Dort wohnt die Auswahl im Hotel Waldorf Astoria. Das erste Training hat Nagelsmann am Mittwoch um 11.00 Uhr Ortszeit angesetzt - 18.00 Uhr in Deutschland.

WM-Generalprobe gegen US-Team

Die Nationalmannschaft setzt ihre WM-Vorbereitung auf dem Trainingsgelände von Chicago Fire vor. Für den Club der Major League Soccer hatte einst Bastian Schweinsteiger gespielt. Die letzte Testpartie für die Weltmeisterschaft findet am Samstag (20.30 Uhr/MESZ/RTL) im Stadion Soldier Field gegen Co-Gastgeber USA statt. Am kommenden Montag folgt der Umzug ins WM-Hotel in Winston-Salem in North Carolina.