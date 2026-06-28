Deutschland gegen Paraguay, das gab es schon mal bei der WM. Und es war 2002 in Südkorea extrem zäh. Der aktuelle Spielort Foxborough hat besondere Bedeutung für den Bundestrainer.

Foxborough (dpa) –

Gesamtbilanz: Nach dem 1:2 gegen Ecuador muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Start in die K.o.-Phase am Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Paraguay eine neue Siegesserie starten, wenn sie bei der Weltmeisterschaft noch länger dabei sein will. Nach zuvor elf Siegen riss die Erfolgsserie im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel. Die Partie im Boston Stadium ist das 1.041 Länderspiel der DFB-Historie. 602 Siege, 214 Unentschieden und 224 Niederlagen stehen in der Bilanz bei 2342:1223 Toren.

WM-Bilanz: Es ist das 116. Spiel des DFB-Teams bei einer WM-Endrunde. 70 Siege, 21 Remis und 24 Niederlagen stehen zu Buche. Paraguay ist erst zum dritten Mal Gegner. Es ist aber nicht das erste WM-Duell: 2002 gewann Deutschland in Südkorea auf der Urlaubsinsel Cheju ebenfalls zum Start in die K.o.-Phase mit 1:0. Das Tor im Achtelfinale für das Team von Rudi Völler erzielte vor 25.176 Zuschauern in Seogwipo Oliver Neuville in der 88. Minute.

Bundestrainer: Julian Nagelsmann kehrt am Spielort Foxborough an seine Anfänge als Bundestrainer zurück. In Foxborough bereitete er das DFB-Team im Oktober 2023 auf seine ersten Länderspiele während einer US-Reise vor. Er startete in seine Amtszeit mit einem 3:1 in Hartford gegen die USA und einem 2:2 in Philadelphia gegen Mexiko. Nach 36 Länderspielen kommt der 38-Jährige auf 23 Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen.

Kader: Julian Nagelsmann hat in den drei Vorrundenpartien 22 Akteure eingesetzt. Neben den Torhütern Oliver Baumann und Alexander Nübel standen nur die Feldspieler Nick Woltemade und Assan Ouedraogo noch keine WM-Minute auf dem Platz. Die kompletten 270 Spielminuten absolvierte einzig Torwart Manuel Neuer. Die zehn Tore erzielten sieben Akteure. Deniz Undav (3) und Kai Havertz (2) waren dabei mehr als einmal erfolgreich.

Wiedersehen: Die deutschen Spieler bekommen es ein zweites Mal bei der WM mit Schiedsrichter Jalal Jayed zu tun. Der 39 Jahre alte Marokkaner leitete bereits das 7:1 der DFB-Auswahl im Auftaktspiel gegen Curaçao in Houston.