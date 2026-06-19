Im zweiten WM-Spiel trifft die DFB-Auswahl in Kanada auf die Elfenbeinküste. Es gab zuvor erst ein Aufeinandertreffen - und das fand 2009 in einer emotionalen Ausnahmesituation statt.

Toronto (dpa) –

Länderspiel-Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht mit einer Serie von inzwischen zehn Siegen in das zweite WM-Gruppenspiel am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen die Elfenbeinküste. Insgesamt ist es das 1039. Länderspiel in der DFB-Historie. Das 7:1 gegen Curaçao war der 601. Sieg. Dazu kommen 214 Unentschieden und 223 Niederlagen. In Toronto wird der 70. Sieg im 114. WM-Spiel angestrebt.

Bundestrainer: Julian Nagelsmann war am Donnerstag 1.000 Tage im Amt als Bundestrainer. In seiner Bilanz stehen 22 Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen. Die WM ist nach der Heim-EM 2024 sein zweites Turnier. Die Turnierbilanz lautet: Vier Siege, ein Remis, eine Niederlage, 18:5 Tore.

Elfenbeinküste: Es gab erst ein Länderspiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste. Das 2:2 am 18. November 2009 in Gelsenkirchen stand dabei im Zeichen des emotionalen Abschieds von Nationaltorhüter Robert Enke, acht Tage nach dessen Suizid. Lukas Podolski erzielte beide Tore für die DFB-Auswahl, darunter den Ausgleich in der Nachspielzeit. Nach seinen beiden Treffern jubelte Podolski jedoch nicht wie sonst mit geballten Fäusten. Er deutete vielmehr andächtig mit dem Zeigefinger Richtung Himmel.

Elfmeter: Der Strafstoß von Kai Havertz zum zwischenzeitlichen 3:1 im WM-Auftaktspiel gegen Curaçao war das insgesamt 118. Elfmetertor für das DFB-Team. Die letzten neun Elfmeter wurden von Havertz (5), Joshua Kimmich (3) und Niclas Füllkrug (1) erfolgreich verwandelt. Der letzte Fehlschuss datiert aus dem März 2023. Havertz schoss beim 2:0 im Testspiel gegen Peru an den Pfosten.

Torschützen: 83 Treffer hat die Nationalmannschaft in den bislang 34 Partien unter Nagelsmann erzielt. Vier der fünf erfolgreichsten Schützen gehören zum aktuellen WM-Kader. Kai Havertz hat mit seinem Doppelpack zum WM-Start mit elf Toren mit Florian Wirtz gleichgezogen. Dahinter folgen Jamal Musiala (9) und Deniz Undav (7), die gegen Curaçao jeweils einmal trafen. Auf sieben Tore kommt auch Niclas Füllkrug, der von Nagelsmann nicht nominiert worden war.

Einsatzzeit: Julian Nagelsmann hat im ersten WM-Spiel sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft. Damit sammelten bereits 16 der 26 Kader-Mitglieder erste Einsatzzeiten. Der Dauerbrenner unter Nagelsmann ist Florian Wirtz. Der Offensivspieler vom FC Liverpool stand in 32 der 34 Partien auf dem Platz, einmal mehr als das Bayern-Duo Joshua Kimmich und Jonathan Tah. Kapitän Kimmich liegt aber bei den Einsatzminuten (2577) vorn. Insgesamt setzte Nagelsmann in seinen 34 Länderspielen als DFB-Chefcoach 58 Akteure ein.

Schiedsrichter: Juan Gabriel Benitez aus Paraguay leitet die Partie im 43.036 Zuschauer fassenden Stadion von Toronto. Der 43 Jahre alte Referee ist zum ersten Mal bei einer WM dabei. Die Nationalspieler von Borussia Dortmund haben aber bereits Erfahrung mit ihm. Benitez war bei der Club-WM 2025 Schiedsrichter beim 4:3 des BVB gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika.