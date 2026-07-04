Fußball-WM
Ägyptens Trainer zeigt nach WM-Sieg palästinensische Flagge
WM 2026 - Australien - Ägypten
Könnte Ärger mit der FIFA bekommen: Ägyptens Trainer Hossam Hassan.
Tony Gutierrez. DPA

Ägyptens Trainer Hossam Hassan feiert mit seiner Mannschaft einen historischen Sieg und zieht ins WM-Achtelfinale. Danach schwenkt er die Palästina-Flagge. Das könnte die FIFA auf den Plan rufen.

Lesezeit 1 Minute

Arlington (dpa) – Mit einer politischen Geste hat Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan nach dem Einzug in das Achtelfinale der Fußball-WM für Aufsehen gesorgt. In einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video ist zu sehen, wie er nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen Australien im Stadion Arlington die palästinensische Flagge zeigt. Das könnte ihm Ärger mit dem Weltfußballverband FIFA einhandeln.

«Möge Gott unsere palästinensischen Brüder und Schwestern beschützen», sagte der 59-jährige Hassan in der Pressekonferenz. Das FIFA-Reglement untersagt das Verbreiten von politischen und religiösen Botschaften im Rahmen der WM. Schon bei der WM 2022 in Katar verbot die Organisation – unter anderem auch der deutschen Mannschaft – das Tragen von Armbinden der «One Love»-Kampagne.

Vor fast drei Jahren hatte sich die Lage im Nahen Osten wieder extrem zugespitzt. Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen heraus Israel überfallen, dabei mehr als 1.100 Menschen ermordet und Hunderte als Geiseln in den Gazastreifen entführt. Israel griff daraufhin die Hamas im Gazastreifen an. Mehrere Zehntausend Menschen sollen dabei getötet worden sein, Gebäude und Infrastruktur sind weitgehend zerstört.

© dpa-infocom, dpa:260704-930-334278/1

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