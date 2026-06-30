Umstrittene Entscheidung
Aberkanntes DFB-Tor gegen Paraguay sorgt für Ärger
WM 2026 - Deutschland - Paraguay
Eine umstrittene Szene: das angebliche Foul von Deutschlands Waldemar Anton an Paraguays Keeper Orlando Gill.
Tom Weller. DPA

Das aberkannte 2:1 von Jonathan Tah gegen Paraguay erhitzt die Gemüter. Aus Sicht von zwei deutschen Schiedsrichter-Experten war es ein regulärer Treffer. Ein Engländer sieht das anders.

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Foxborough (dpa) – Das aberkannte Tor von Jonathan Tah im Sechzehntelfinale der Fußball-WM gegen Paraguay zum 2:1 wegen eines angeblichen Foulspiels sorgt für Diskussionen. «Für mich ist das keine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter», sagte MagentaTV-Experte Patrick Ittrich über den Eingriff der Video-Schiedsrichterin nach der Aktion in der ersten Hälfte der Verlängerung.

Was war passiert? Nach einer Ecke köpfte Tah Deutschland zur 2:1-Führung. Doch dann griff der VAR, um den es bei der WM bislang relativ wenig Ärger gab, wegen eines angeblichen Stoßes von Waldemar Anton gegen Paraguays Keeper Orlando Gill ein. Nachdem der Unparteiische Jalal Jayed aus Marokko einen Hinweis aufs Ohr bekommen und sich die Aktion noch einmal angesehen hatte, entschied er zügig auf Foulspiel.

Kinhöfer außer sich: «Mir fehlen die Worte»

«Für mich ist das zu kleinlich. Ich sehe kein Wegdrücken, kein Wegstoßen», sagte Ittrich. Der VAR-Eingriff sei nicht notwendig gewesen. Ähnlich sah es ZDF-Experte Thorsten Kinhöfer: «Wir haben bei der WM schon ganz andere Situationen erlebt und der Torwart steht sofort wieder auf. Das ist ein normaler Kontakt, das ist nie und nimmer ein Foul. Mir fehlen die Worte.»

Eine andere Meinung äußerte der frühere englische Schiedsrichter Mark Clattenburg. «Das ist ein klares Foul für mich», sagte er beim US-Sender Fox Sports.

© dpa-infocom, dpa:260629-930-306754/1

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