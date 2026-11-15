Im Berliner Olympiastadion kommt es zum Klassiker Deutschland gegen Niederlande. Das DFB-Team braucht einen Sieg, um ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen.

Berlin (dpa) –

Länderspiel-Statistik: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gegen die Niederlande ihr 1047. Länderspiel. Drei Tage nach dem 3:1 in Belgrad gegen Serbien soll der insgesamt 605. Sieg gelingen. In der Gesamtstatistik stehen bislang neben 604 Erfolgen 217 Unentschieden und 225 Niederlagen.



Bundestrainer: Für Jürgen Klopp war das 3:1 in Belgrad der zweite Sieg im fünften Länderspiel als Bundestrainer. Dazu kommen zwei Unentschieden und eine 0:1-Niederlage bei seinem Heimdebüt gegen Griechenland.

Nations League: Die DFB-Auswahl kann mit einem Sieg gegen Holland den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt machen. Der Erzrivale führt vor dem letzten Spieltag die Tabelle der Gruppe 2 der A-Liga mit elf Punkten vor Griechenland und Deutschland (jeweils 8 Zähler) an. Bei einer Niederlage würde die DFB-Auswahl sicher Tabellendritter und das Viertelfinale verpassen. Von ihren bislang 31 Nations-League-Partien hat die deutsche Mannschaft nur zehn gewonnen. Dazu kommen 14 Unentschieden und sieben Niederlagen.

Niederlande: Zum 50. Mal kommt es im Berliner Olympiastadion zum Klassiker Deutschland gegen Niederlande. In der Bilanz führt das DFB-Team mit 18 zu 12 Siegen. Das 1:1 im Hinspiel am 24. September in Amsterdam war das insgesamt 19. Unentschieden. Felix Nmecha schoss die deutsche Elf in Führung. Die Holländer glichen in der Nachspielzeit durch Cody Gakpo aus.

DFB-Kader: Florian Wirtz steht vor seinem 50. Länderspiel für Deutschland – und das im Alter von gerade mal 23 Jahren. Erfahrenster Akteur im DFB-Kader ist Kapitän Joshua Kimmich mit 117 Einsätzen. Mehr Länderspiele als Jubilar Wirtz haben ansonsten nur noch Kai Havertz (64) und Jonathan Tah (54).

Debütanten: Jürgen Klopp hat als Bundestrainer in seinen ersten fünf Länderspielen elf Debütanten eingesetzt. Beim 3:1 in Serbien bestritt der Leipziger Brajan Gruda sein erstes Länderspiel – und erzielte dabei auch gleich sein erstes Tor. Der Stuttgarter Verteidiger Finn Jeltsch (20) und der 17 Jahre alte Gladbacher Wael Mohya sind nun die einzigen Akteure ohne Länderspiel im aktuellen 24-Mann-Aufgebot.

Torschützen: Kai Havertz ist mit 25 Toren der erfolgreichste Schütze im DFB-Kader. Dahinter folgt Rückkehrer Niclas Füllkrug, der in 25 Länderspielen 14 Mal erfolgreich war. Auf Platz drei folgt Florian Wirtz, der beim 3:1 gegen Serbien sein 13. Länderspieltor bejubeln konnte.