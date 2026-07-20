Eine Steinsäule stürzt während der Siegesfeier in einer Kleinstadt um – ein Junge stirbt. Die Stadt ordnet Trauer an und lässt die Flaggen auf halbmast setzen.

Ciudad Rodrigo (dpa) – Bei einer Freudenfeier über den Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es zu einem tragischen Todesfall gekommen. Ein 13-Jähriger starb, als er von der zentralen Steinsäule eines Brunnens erschlagen wurde, wie die Regionalzeitung «Diario de Salamanca» und andere Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichteten.

Weitere zwei Menschen seien verletzt worden, als die Steinsäule unter dem Gewicht mehrerer Jungen umstürzte und auf Feiernde fiel, die darunter im Wasser des Brunnens standen. Die Stadt verkündete eine dreitägige Trauer und ordnete an, dass alle Flaggen in der Stadt bis einschließlich Mittwoch auf halbmast gesetzt werden sollen.