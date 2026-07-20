Tragischer Tod
13-jähriger Spanier stirbt bei Freudenfeier über WM-Sieg
Toter bei WM-Feier in Spanien
Bei einer WM-Siegesfeier in der westspanischen Kleinstadt Ciudad Rodrigo ist eine 13-Jähriger von einer Steinsäule erschlagen worden. Zwei weitere Menschen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus g
Jan Woitas. DPA

Eine Steinsäule stürzt während der Siegesfeier in einer Kleinstadt um – ein Junge stirbt. Die Stadt ordnet Trauer an und lässt die Flaggen auf halbmast setzen.

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Ciudad Rodrigo (dpa) – Bei einer Freudenfeier über den Sieg der spanischen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist es zu einem tragischen Todesfall gekommen. Ein 13-Jähriger starb, als er von der zentralen Steinsäule eines Brunnens erschlagen wurde, wie die Regionalzeitung «Diario de Salamanca» und andere Medien unter Berufung auf die Stadtverwaltung berichteten.

Weitere zwei Menschen seien verletzt worden, als die Steinsäule unter dem Gewicht mehrerer Jungen umstürzte und auf Feiernde fiel, die darunter im Wasser des Brunnens standen. Die Stadt verkündete eine dreitägige Trauer und ordnete an, dass alle Flaggen in der Stadt bis einschließlich Mittwoch auf halbmast gesetzt werden sollen.

© dpa-infocom, dpa:260720-930-410369/1

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