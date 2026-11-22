Paris Saint-Germain zahlt einen hohen Preis für den Sieg in Nizza. Désiré Doué wird unter Tränen vom Platz getragen. Jetzt liegt die Diagnose vor - und bestätigt die schlimmen Befürchtungen.

Paris (dpa) - Nächster Verletzungsschock für Paris Saint-Germain: Der Champions-League-Sieger muss monatelang auf Désiré Doué verzichten. Der französische Nationalspieler hat sich beim 3:2-Sieg des Tabellenführers bei OGC Nizza einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt für lange Zeit aus. Das bestätigte PSG nach einer eingehenden Untersuchung.

Doué war in der 38. Minute plötzlich unter Schmerzen schreiend zu Boden gegangen, nachdem sein Knie ohne gegnerische Einwirkung nachgegeben hatte. Nach einer ersten Behandlung musste Doué auf einer Trage vom Feld gebracht werden. Der 21 Jahre alte Angreifer soll in der kommenden Woche operiert werden.

PSG-Trainer Luis Enrique hatte schon kurz nach dem Abpfiff befürchtet, «dass es offensichtlich eine schwere Verletzung ist» und Doué alles Gute auf dem Weg zurück gewünscht. «So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau. Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird», sagte Enrique.

Für die Pariser ist es der zweite herbe Verlust innerhalb kurzer Zeit, nachdem sich Stürmerstar Chwitscha Kwarazchelia bereits vor wenigen Wochen einen Kreuzbandriss zugezogen hatte und ebenfalls monatelang fehlt.