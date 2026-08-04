Berkane (dpa) – Mit Kap Verde sorgte er bei der WM noch für Furore – jetzt zieht es Trainer Bubista in den Vereinsfußball. Der Coach verlässt die Auswahl des afrikanischen Inselstaats und wechselt nach Marokko. Dort übernimmt er den Verein RS Berkane. Der Trainer, der eigentlich Pedro Brito heißt, folgt beim Vizemeister auf Moïne Chaabani, der neuer Nationaltrainer Tunesiens wurde.

Kap Verde hatte bei seinem WM-Debüt gleich mehrfach für Begeisterung und Aufsehen gesorgt. Zunächst trotzte das Team dem späteren Weltmeister Spanien in der Vorrunde ein 0:0 ab. Nach weiteren Unentschieden gegen Uruguay und Saudi-Arabien ging es in das Sechzehntelfinale. Dort bot der Außenseiter auch Argentinien um Superstar Lionel Messi Paroli und musste sich erst nach der Verlängerung mit 2:3 geschlagen geben.