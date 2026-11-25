Raheem Sterling spielte für England im WM-Halbfinale 2018 und im EM-Endspiel 2020. Doch zuletzt ging es bergab - inklusive eines Unfalls mit einem Luxusauto. Dafür wird jetzt das Strafmaß verkündet.

Basingstoke (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling muss nach dem von ihm verursachten Unfall mit einem Lamborghini nicht ins Gefängnis. Der 31-Jährige wurde am Mittag zwar wegen gefährlichen Fahrens, des Besitzes von Lachgas und der Verweigerung der Abgabe eines Drogentests zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt 12 Monaten verurteilt. Diese wurde aber für 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt, wie die Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal berichtete.

Sterling hatte sich zuvor schuldig bekannt. Er war am 28. Mai mit seinem Wagen ohne Fremdbeteiligung gegen eine Leitplanke geprallt und anschließend wegen des Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss vorübergehend festgenommen worden. Zudem gab er zu, die Abgabe einer Probe zum Test auf Drogenkonsum verweigert zu haben. Aufnahmen von Polizeikameras zeigten ihn unmittelbar nach dem Unfall mit zwei Kartuschen auf dem Schoß.

Der Basingstoke Magistrates' Court legte dem Fußballer zudem ein Fahrverbot für 24 Monate auf. Sterling muss außerdem 100 Stunden unbezahlte Arbeit leisten. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand.

Fühlte sich «wertlos» und «vergessen»

Eine Quelle aus dem Umfeld von Sterling hatte im Zuge des Unfalls erklärt, der Fußballer habe «extrem schwierige Jahre» hinter sich und sich zuletzt «wertlos» und «vergessen» gefühlt. Sterling war bis Januar beim FC Chelsea unter Vertrag gewesen, hatte dort aber nicht gespielt und zuletzt auch nicht mehr mit der Profi-Mannschaft trainiert. Nach einer halben Saison bei Feyenoord Rotterdam in den Niederlanden ist er inzwischen vereinslos.

Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und dort eigentlich noch bis Mitte 2027 gebunden. Mit ManCity hatte er viermal die englische Meisterschaft gewonnen. Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Länderspiele, darunter das Halbfinalspiel bei der Weltmeisterschaft 2018 und das EM-Finale 2020.