Mit Freunden gründet Thorsten Legat im Sommer auf der Ferieninsel einen Fußballclub, der in zehn Jahren in die Primera División soll. Doch der Ex-Profi erlebt schon früh Rückschläge.

Palma (dpa) – Der frühere Fußball-Profi Thorsten Legat ist überraschend als Trainer des spanischen Achtligisten FC Germania Mallorca zurückgetreten. Das gab der Verein in den sozialen Netzwerken bekannt. Der 57-Jährige soll dem deutschen Club auf der Urlaubsinsel erhalten bleiben: Er werde künftig eine neue Rolle als Manager des Vereins übernehmen, hieß es.

Legat hatte Germania Mallorca erst im Sommer mit drei Freunden, darunter Reality-Star Aleks Petrovic, gegründet. Erklärtes Ziel ist die Primera División mit Spielen gegen Real Madrid und den FC Barcelona. «From Zero to La Liga», lautet das Motto. Der Verein soll nach Aussagen der Gründer binnen zehn Jahren in die erste spanische Liga aufsteigen.

In sechs Runden bereits zwei Niederlagen

Derzeit spielt die Mannschaft, die durch einen Online-Castingaufruf entstand, aber noch in der achten und somit letzten Liga. Nach sechs Spielen hat der Verein zehn Punkte auf dem Konto. Es gab schon zwei Niederlagen. Als Interimstrainer soll Kapitän und Sportvorstand Bastian Müller einspringen. Der 35-Jährige stieg vor zwei Jahren mit Alemannia Aachen noch in die 3. Liga auf.

Thorsten Legat machte sich unter anderem beim VfL Bochum, Werder Bremen und VfB Stuttgart als harter Zweikämpfer im Mittelfeld einen Namen. Im Trainergeschäft konnte er bei unterklassigen Vereinen selten länger als ein paar Monate Fuß fassen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit im Fußball nahm Legat in den vergangenen Jahren an diversen Reality-Shows teil.