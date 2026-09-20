Trotz eines Treffers von Antonio Rüdiger verliert Real Madrid das Stadtderby bei Atlético. Startrainer José Mourinho liefert danach eine denkwürdige Pressekonferenz ab.

Madrid (dpa) - Real Madrid hat einen heftigen Rückschlag im spanischen Meisterkampf kassiert und Trainer José Mourinho danach mit der Leistung der Unparteiischen abgerechnet. Die Königlichen mussten sich im hitzigen Stadtderby bei Atlético Madrid nach langer Unterzahl mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und den Rivalen in der Tabelle an sich auf Platz zwei vorbeiziehen lassen. Auf Spitzenreiter FC Barcelona mit dem deutschen Fußball-Trainer Hansi Flick fehlen Real nun schon sechs Zähler.

Mourinho äußerte bei der anschließenden Pressekonferenz heftige Kritik am Gespann um Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias. Der 63-Jährige hatte sogar einen Ausdruck von zwei Spielszenen dabei, in denen es seiner Meinung nach jeweils Rote Karten für Fouls von Atlético-Spielern hätte geben müssen.

Real beklagt auf Homepage «schreckliche Schiedsrichterleistung»

Der Schiedsrichterausschuss könne sich freuen, sagte Mourinho. «Denn das Ganze war sehr seltsam.» Schon eine Woche vorher hätte festgestanden, wer die Partie pfeift. Und dann sei auch noch ein Referee ohne internationale Erfahrung eingesetzt worden. «Dann kam der arme Kerl hierher und kam mit dem Druck nicht klar», sagte Mourinho.

Von einer «schrecklichen Schiedsrichterleistung» war auf der Real-Homepage die Rede. Video-Assistent Daniel Jesús Trujillo Suárez habe ohnehin eine lange Vorgeschichte mit Real, monierte Mourinho weiter.

Tor von Rüdiger für Real zu wenig

Die Tore im Estadio Metropolitano erzielten der Ex-Leverkusener Alejandro Grimaldo (53., Foulelfmeter) und Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch den deutschen Abwehrspieler Antonio Rüdiger (89.) kam für Real zu spät.

Real schwächte sich selbst, weil Innenverteidiger Dean Huijsen vor dem Elfmeter zum 0:1 wegen einer Notbremse Rot nach Videobeweis kassierte. Doch auch die hochgelobte Offensive um Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Junior enttäuschte.