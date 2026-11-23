Bei Liverpools deutlichem Sieg gegen den Erzrivalen Manchester United begeistert Florian Wirtz mit einer Galavorstellung. Seine Form hat laut Wirtz auch mit dem Nationaltrainer zu tun.

Liverpool (dpa) – Nach seinem starken Auftritt beim 4:0 (2:0) des FC Liverpool gegen Manchester United hat Florian Wirtz seine beiden Trainer gelobt: Bundestrainer Jürgen Klopp und Liverpool-Coach Andoni Iraola. Auf die Frage, ob die beiden maßgeblichen Anteil an seiner aktuellen Form hätten, sagte Wirtz bei Sky Sports: «Beide sind sehr, sehr gute Trainer. Ich spiele gern unter ihnen. Sie bringen unterschiedliche Qualitäten mit, und ich bin einfach froh und kann froh sein, zwei solche Trainer zu haben.»

Ein Tor und eine Vorlage

Wirtz traf gegen die nach einer Roten Karte früh dezimierten Gäste selbst zum 2:0 und bereitete das 4:0 vor. Sein Formhoch erklärte er mit der Entwicklung des Teams: «Ich fühle mich sehr gut. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt und besser wird», sagte der 23-Jährige, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. «Wenn man Teil davon ist, wird man selbst auch besser.»

Nach dem Sieg ist Liverpool Tabellenvierter der Premier League. «Das war heute definitiv wichtig», sagte Wirtz. «Ich glaube, viele Teams oben in der Tabelle haben an diesem Wochenende nicht gewonnen, deshalb ist es gut, dass wir die Chance nutzen konnten.»