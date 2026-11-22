Er wurde schon vorher ausgewechselt, weil ihm schwindelig war. Als Ex-Weltmeister Leandro Paredes über den Titelgewinn mit Boca sprechen wollte, bricht er zusammen.

Barranquilla (dpa) - Nach seinem Kollaps vor laufender Kamera fiel der Empfang auf der Bocas-Party für Ex-Weltmeister Leandro Paredes besonders herzlich aus. Jeder einzelne umarmte den 32 Jahre alten Fußball-Profi, gesungen wurde zusammen. Noch aus dem Krankenhaus hatte Paredes schon Entwarnung gegeben: «Es war nur ein Schwindelanfall.»

Doch sorgte sein Zusammenbruch mitten in einem Interview nach dem Gewinn der Copa Sudamericana und damit dem ersten internationalen Titel für die Boca Juniors aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires seit 18 Jahren für einen Schockmoment.

Wie es passierte

Im Gespräch mit dem Sender DSports brach Paredes zusammen. Er redete, auf einmal wurde er stumm und kippte nach vorn auf den Rasen. Der besorgte Reporter versuchte noch, Paredes festzuhalten, so schnell konnte er aber gar nicht reagieren.

Auf Videobildern ist zu sehen, wie Paredes kurze Zeit später wieder zu sich kam. Argentinischen Medienberichten zufolge ging er auch aus eigener Kraft in die Kabine des Stadions im kolumbianischen Barranquilla. Anschließend wurde Paredes in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht - laut dem Sender in Begleitung von seiner Familie, die auch in die Kabine nach dem Vorfall geeilt war.

Die Boca Juniors hatten zuvor im Finale gegen Atlético Mineiro aus dem brasilianischen Belo Horizonte mit 2:0 (1:0) durch die Tore von Santiago Ascacíbar (16.) und Miguel Merentiel (48.) gewonnen.

Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit

Temperaturen von rund 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit hatten den Spielern während der Partie zu schaffen gemacht. Paredes war bereits in der 58. Minute ausgewechselt worden. Wie Boca-Trainer Rodolfo Arruabarrena in der Pressekonferenz nach dem Spiel erläuterte, weil Paredes während der Partie schon schwindelig geworden war.

Paredes, der 2022 zum Weltmeister-Team der Argentinier gehört hatte, sorgte bei der WM im vergangenen Sommer für unrühmliche Schlagzeilen. Nach dem verlorenen Finale gegen Spanien (0:1) war er an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt. Er war dafür für zehn Länderspiele gesperrt worden.

Was ist die Copa Sudamericana?

Die Copa Sudamericana gilt als das südamerikanische Pendant zur UEFA Europa League. An dem Wettbewerb nehmen Vereine teil, die sich über ihre nationalen Ligen oder Pokalwettbewerbe für den internationalen Wettbewerb qualifizieren, aber keinen Startplatz für die Copa Libertadores erreichen.

Letztere ist der wichtigste Vereinswettbewerb des Kontinents, vergleichbar der Champions League in Europa. Zuletzt hatten die Boca Juniors 2008 einen internationalen Titel gewonnen: die Recopa Sudamericana, bei der die Sieger von Copa Libertadores und Copa Sudamericana gegeneinander antreten.

Bericht La Nación

Bericht TN

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