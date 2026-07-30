Nach Gerüchten in sozialen Medien stellt die AC Mailand klar: Franco Baresi lebt. Der Verein bittet um Respekt für die Privatsphäre des Vize-Präsidenten und früheren Weltklassespielers.

Mailand (dpa) – Die AC Mailand hat Berichte über den Tod ihres ehemaligen Top-Spielers und aktuellen Vize-Präsidenten Franco Baresi (66) dementiert. «Franco durchlebt derzeit eine schwierige und heikle Phase, und der Club steht ihm sowie seiner Familie mit Zuneigung und Unterstützung zur Seite», postete der italienische Serie-A-Verein am späten Mittwochabend auf der Plattform X.

Zuvor hatten Gerüchte über den Tod von Baresi in den sozialen Medien die Runde gemacht. Auch Zeitungen meldeten sein Ableben. Einige Online-Artikel wurden nach dem Dementi wieder entfernt. Auch Vize-Regierungschef Matteo Salvini, der auf X kondolierte, musste seinen Post später wieder entfernen.

Baresi wird offenbar in Klinik behandelt

«Wir bitten alle, seine Privatsphäre zu respektieren und nicht zur Verbreitung von Informationen beizutragen, die jeglicher Grundlage entbehren», hieß es in dem Post von Milan weiter. Die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtete, Baresi befinde sich derzeit in einem Krankenhaus unweit von Mailand. Vergangenes Jahr sei ihm ein Knoten an der Lunge entfernt worden.

Baresi spielte von 1978 bis 1997 für den Verein aus Mailand – in seiner gesamten Karriere spielte er für keinen anderen Club. Sechsmal gewann er mit Milan die italienische Meisterschaft und dreimal die Champions League. 1982 wurde er mit der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister, allerdings ohne Einsatz. 1994 unterlag er mit Italiens Auswahl im WM-Finale in den USA erst im Elfmeterschießen gegen Brasilien. 1990 wurde er als Italiens Fußballer des Jahres ausgezeichnet.