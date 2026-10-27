Wegen gefälschter Corona-Zertifikate fehlten Xhaka und Embolo zuletzt im Nationalteam. Nun nominiert Trainer Murat Yakin beide wieder für die Nations League. Auch die Kapitänsfrage ist beantwortet.

Muri bei Bern (dpa) – Kapitän Granit Xhaka und Breel Embolo stehen nach der Affäre um ihre gefälschten Corona-Impfzertifikate wieder vor einer Rückkehr in den Kader der Schweizer Nationalmannschaft.

Der Schweizerische Fußballverband (SFV) wird die beiden früheren Bundesliga-Profis nach dem abgeschlossenen Verfahren laut eigenen Angaben wieder für die Spiele in der Nations League am 13. November gegen Schottland und drei Tage später in Slowenien berücksichtigen. In der vergangenen Länderspielpause kamen Xhaka (AFC Sunderland/England) und Embolo (Atlanta United/USA) deswegen nicht zum Einsatz.

«Wir haben uns unter Berücksichtigung verschiedener Perspektiven damit auseinandergesetzt. Die konkreten Umstände der beiden Angelegenheiten, die abgeschlossenen juristischen Verfahren und die bereits erfolgten sportlichen Konsequenzen sind in den Entscheid eingeflossen. Wir sind überzeugt, dass eine Rückkehr ins Nationalteam im November verantwortbar und richtig ist», sagte Nationalmannschafts-Direktor Pierluigi Tami.

Verband: Xhaka bleibt Kapitän

Xhaka war wegen gefälschter Impfzertifikate aus der Corona-Zeit zu einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken zur Bewährung auf zwei Jahren verurteilt worden. Auch Embolo hatte Zertifikate gefälscht.

Xhaka bleibt nach seiner Rückkehr Kapitän der «Nati». Laut Verband haben dies Coach Murat Yakin und der Spielerrat einstimmig beschlossen. «Ich freue mich, dass ich für das Kaderaufgebot im November wieder uneingeschränkt selektionieren kann», erklärte Yakin, der seinen endgültigen Kader am 5. November bekanntgeben wird.