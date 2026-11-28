Thomas Müller erreicht mit den Vancouver Whitecaps in den Playoffs der MLS die zweite Runde. Titelverteidiger Miami um Lionel Messi ist schon raus.

Salt Lake City (dpa) – Thomas Müller ist mit den Vancouver Whitecaps in das Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS eingezogen. Der Weltmeister von 2014 gewann mit dem Team aus Kanada 1:0 (0:0) bei Real Salt Lake und feierte damit schon im zweiten Spiel den notwendigen zweiten Sieg zum Weiterkommen. Das erste Spiel hatte Vancouver daheim 2:0 gewonnen, eine entscheidende dritte Partie ist nun nicht mehr nötig.

Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte Emmanuel Sabbi in der 58. Minute. Müller stand in der Startformation, der 37 Jahre alte Offensivspieler wurde in der 72. Minute ausgewechselt.

Miami und Messi ohne eigenes Tor ausgeschieden

Titelverteidiger Inter Miami mit Argentiniens Fußball-Ikone Lionel Messi schied durch die zweite Niederlage gegen Columbus Crew diesmal frühzeitig aus. Nach dem 3:0-Erfolg im ersten Spiel gewann das Team aus dem US-Bundesstaat Ohio daheim 1:0 (0:0). Den umjubelten Siegtreffer erzielte Santiago Rodríguez in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Miami um den 39-jährigen Messi hatte im Vorjahr im Finale gegen Vancouver den Titel in der MLS geholt, diesmal gelang in den Playoffs nicht einmal ein Treffer.