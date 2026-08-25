Der portugiesische Traditionsclub Estrela Amadora bekommt neue Investoren aus dem deutschen Fußball und der Technologiebranche. Welche Rolle frühere Bayern-Profis dabei spielen.

Lissabon (dpa) – Die Fußballstars Thomas Müller und Mats Hummels sind gemeinsam mit dem Schweizer Yann Sommer und dem Franzosen Lucas Hernández beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora eingestiegen. Zusammen mit einem internationalen Konsortium unter Führung der Investmentfirmen ADvantage und LEAD haben die früheren deutschen Nationalspieler nach Angaben des Clubs 90 Prozent des Aktienkapitals der Vereinsgesellschaft SAD übernommen.

Unterstützt werde die Investorengruppe von dem in Portugal etablierten Unternehmen KI-Group, dessen Hauptsitz in Köln ist. Die neue Eigentümerstruktur vereint Partner aus den Bereichen Sport, Investment und Technologie. Die internationale Erfahrung der strategischen Investoren im Fußball soll zur Entwicklung des Clubs beitragen, teilte dieser weiter mit.

Estrela Amadora: Ein Club mit turbulenter Geschichte

Mit dem Abschluss der Transaktion übernehme der frühere Player-Manager des FC Bayern, Johannes Mösmang, die Präsidentschaft von CFEA – Club Football Estrela, SAD. Er folgt auf Paulo Lopo, der den Verein in den vergangenen sechs Jahren geführt hat.

Unter Lopo gelang Estrela Amadora die Rückkehr in die portugiesische Primeira Liga. Die Saison 2025/26 schloss der traditionsreiche Arbeiterverein aus Amadora – ein Vorort von Lissabon – auf Platz 15 von 18 Vereinen ab. Der Club hat eine turbulente Geschichte aus Insolvenzen, Neugründungen und spektakulären Eigentümerwechseln hinter sich.