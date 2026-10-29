US-Fußball
Müller gibt Comeback in MLS – Messi mit Miami nur Remis
Vancouver Whitecaps - San Diego FC
Von der Bank zurück aufs Feld: Thomas Müller hat in der MLS sein Comeback gegeben.
DARRYL DYCK. DPA

Kurz vor Beginn der Playoffs in der Major League Soccer gibt Thomas Müller sein Comeback für die Vancouver Whitecaps. Lionel Messi geht mit Miami in ein wichtiges Duell.

Lesezeit 1 Minute

Vancouver (dpa) – Thomas Müller hat nach einer mehr als dreiwöchigen Verletzungspause kurz vor den Playoffs in der Major League Soccer sein Comeback für die Vancouver Whitecaps gegeben. Beim 4:1 gegen San Diego FC wurde der ehemalige deutsche Nationalspieler in der 74. Minute eingewechselt und war zwei Minuten später einer der ersten Gratulanten nach dem Treffer zum 4:0.

Müller hatte sich am 6. Oktober eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen und seither nicht mehr für sein Team gespielt. Vancouver hat die Teilnahme an den Playoffs bereits sicher, San Diego durch die Niederlage keine Chance mehr auf die K.o.-Runde.

Lionel Messi wird mit Inter Miami ebenfalls in den Playoffs dabei sein, muss nach einem erst spät gesicherten 2:2 gegen den FC Cincinnati nun aber am Wochenende zu einem enorm wichtigen Auswärtsspiel bei den New England Revolution antreten. Das Team um US-Nationaltorwart Matt Turner zog durch einen Sieg gegen New York zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde an Miami vorbei auf Rang zwei der Eastern Conference – und dieser Platz würde mehr Heimspiele in den Playoffs garantieren. Messi blieb gegen Cincinnati ohne eigenes Tor.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-909849/1

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