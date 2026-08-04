Übernimmt Louis van Gaal zum vierten Mal als Bondscoach? Dass sein Name bei der Kandidaten-Suche fällt, findet der 74-Jährige «irgendwie unglaublich». Er wäre aber offen dafür - und glaubt an Titel.

Zeist (dpa) – Louis van Gaal ist durchaus offen für eine vierte Amtszeit als Bondscoach beim niederländischen Fußballverband. «Ich will dem KNVB immer helfen, so wie ich das auch bei Ajax tun wollte», sagte van Gaal im Interview mit «Voetbal International» – und lobte dabei das Potenzial der Nationalmannschaft. «Mit einem solchen Kader gibt es natürlich Möglichkeiten. Ich glaube auch, dass die Niederlande immer noch Europa- oder Weltmeister werden könnte, denn 95 Prozent des Kaders spielt im Ausland und oft bei guten Vereinen.»

Zuvor hatten Medien den 74-Jährigen als Nachfolger des nach dem frühen WM-Aus der Oranje zurückgetretenen Ronald Koeman ins Gespräch gebracht. Dabei wunderte sich die Trainerlegende darüber, dass seine Kollegen bislang alle abgesagt hätten. «Das Einzige, was los ist, ist, dass sie im Moment niemanden bekommen können, und dann kommt mein Name wieder ins Spiel. Ich finde das irgendwie unglaublich», sagte van Gaal. Er betonte, dass es bislang noch keinen Kontakt zum KNVB gegeben habe. Zuletzt hatte Arne Slot abgesagt, auch Erik ten Haag und Peter Bosz stehen nicht zur Verfügung.

Zeit bis zum Spiel gegen Deutschland wird langsam knapp

Der ehemalige Trainer des FC Bayern München war bereits in den Zeiträumen 2000-2001, 2012-2014 und 2021-2022 als Bondscoach tätig und wurde dabei 2014 WM-Dritter. Zuletzt hatte er sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen.

Bis zum nächsten Spiel der Oranje bleibt für KNVB-Sportdirektor Nigel de Jong nicht mehr viel Zeit. Am 24. September steht in Amsterdam das Nations-League-Spiel gegen Deutschland mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp an.