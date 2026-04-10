Fußball
Mit 49: Co-Trainer von Polens Nationalmannschaft gestorben
Co-Trainer von Polens Nationalmannschaft gestorben
Der Co-Trainer von Polens Fußball-Nationalmannschaft, Jacek Magiera, ist gestorben. (Archivbild)
Marcin Cholewinski. DPA

Jacek Magiera, Co-Trainer von Polens Nationalelf, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Seine Karriere prägte den Fußball im Land – zuletzt arbeitete er im Stab von Jan Urban.

Lesezeit 1 Minute

Warschau (dpa) – Der Co-Trainer von Polens Fußball-Nationalmannschaft, Jacek Magiera, ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Dies teilte der polnische Fußballverband PZPN mit. Nach Informationen des Senders Radio Wroclaw war Magiera am Morgen beim Lauftraining zusammengebrochen. Er wurde demnach vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er kurz darauf starb.

Die polnische Auswahl mit Torjäger Robert Lewandowski hatte zuletzt durch ein 2:3 in Schweden die Qualifikation für die WM verpasst.

Der im südpolnischen Czestochowa geborene Magiera begann seine Profilaufbahn 1995 im Verein seiner Heimatstadt, Rakow Czestochowa. Seine größten Erfolge feierte der defensive Mittelfeldspieler zwischen 1997 und 2006 mit Legia Warschau. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere arbeitete er für verschiedene polnische Clubs als Trainer. Seinen früheren Verein Legia führte er in der Saison 2016/2017 zur polnischen Meisterschaft. Seit Juli war Magiera als Co-Trainer der Nationalelf im Stab von Jan Urban tätig.

© dpa-infocom, dpa:260410-930-927735/1

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