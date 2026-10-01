Lionel Messi bringt sich als Geschäftsmann in den spanischen Fußball ein. Der Argentinier soll einen Traditionsverein aus der Provinz Alicante voranbringen.

Madrid (dpa) – Fußball-Superstar Lionel Messi ist jetzt offizieller Clubbesitzer des spanischen Zweitligisten CD Eldense. «Der Club Deportivo Eldense gibt offiziell bekannt, dass Leo Messi den Verein übernommen hat, womit eine neue und spannende Etappe in der über hundertjährigen Geschichte des Vereins beginnt», teilte der Club aus der Provinz Alicante mit.

Der 1921 gegründete Verein gehe diese neue Etappe mit dem Ziel an, «sich im Profifußball zu etablieren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine Wurzeln, seine Geschichte und seine „Azulgrana“-Identität zu vermitteln», hieß es weiter. Die Transaktion müsse noch von dem Obersten Sportrat genehmigt werden. Das gilt jedoch als Formsache. Zu den finanziellen Bedingungen machte der Verein keine Angaben.

Erster Proficlub, den Messi übernimmt

Der argentinische Fußball-Weltmeister von 2022 hatte zuvor mit den bisherigen Eigentümern, die Unternehmensgruppe TH Soluciones, eine Grundsatzeinigung über den Erwerb der Mehrheitsanteile erzielt. Damit ist Messi Mehrheitsaktionär des Traditionsvereins aus der 55.000-Einwohner-Stadt Elda.

Für den 39-Jährigen ist Eldense das zweite Engagement als Mehrheitsaktionär bei einem spanischen Verein, der erste bei einem Proficlub. Der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain, der gerade seine vierte Saison bei Inter Miami in der Major League Soccer absolviert, ist bereits Besitzer des Fünftligisten UE Cornellà.