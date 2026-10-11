MLS
Messi trifft für Miami nach Abschied von der Nationalelf
Inter Miami - DC United
Messi und Suárez trafen beide doppelt.
Rebecca Blackwell. DPA

Vier Tage nach seinem emotionalen Abschied von der argentinischen Nationalmannschaft ist Lionel Messi schon wieder in der MLS am Ball. Die Fans in Miami kommen auf ihre Kosten.

Lesezeit 1 Minute

Miami (dpa) – Lionel Messi hat nach seinem Abschiedsspiel mit der argentinischen Nationalmannschaft vor wenigen Tagen seine Fans in der US-Major League Soccer sofort wieder begeistert. Vier Tage nach dem emotionalen Goodbye in seiner Heimat traf Messi beim 4:0 von Inter Miami gegen DC United doppelt. Dazu kamen zwei Tore seines Kumpels Luis Suárez. Messi kommt in dieser Saison bereits auf 23 Tore für Miami, er steht damit klar an der Spitze der Torjägerliste in der MLS. Für Messis Team war der Sieg besonders wichtig, vor der Länderspielpause hatte es in zehn Partien nur einen Erfolg gegeben.

In der Tabelle der Eastern Conference verteidigte Inter Miami durch den Sieg Rang zwei hinter Nashville SC und ist weiter auf Playoff-Kurs. Bei einer Niederlage hätte das Team allerdings bis auf Rang fünf rutschen können. Spitzenreiter Nashville gewann sein Auswärtsspiel in Austin 4:1, der Berliner Hany Mukhtar traf in der Nachspielzeit zum Endstand.

© dpa-infocom, dpa:261011-930-821659/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Jetzt abonnieren!
Newsletter zu den Top-Ligen

Ob Nationalmannschaft, Champions League oder Fußball-Bundesliga: Aktuelle Nachrichten aus den Top-Ligen gibt es täglich bis 6 Uhr – von Montag bis Sonntag.

Newsletter abonnieren

Top-News aus dem Sport