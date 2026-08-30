Lionel Messi führt Inter Miami mit einer Tore-Gala zu einem Rekordsieg. Der Weltstar setzt sich damit auch an die Spitze einer Liga-Rangliste.

Miami (dpa) – Lionel Messis Torhunger ist auch im hohen Fußballer-Alter unstillbar. Mit gleich vier Treffern brachte der 39 Jahre alte argentinische Superstar sein Team Inter Miami in der Nordamerika-Liga MLS zurück auf Erfolgskurs. Das 7:1 gegen CF Montreal war der erste Sieg für Inter nach zuletzt fünf erfolglosen Partien.

Messi erzielte zwei Freistoßtore und war dazu noch zweimal erfolgreich. Zudem legte er Torjäger Luis Suárez einen weiteren Treffer auf. So viele Tore in einem Spiel waren Inter Miami in der jungen Club-Geschichte noch nie gelungen. Mit nun 18 Saisontoren übernahm Messi auch die Spitze der Torjägerliste in der MLS. «Wir müssen diese Momente genießen, denn er ist ein Mensch, ein Spieler, der Geschichte schreibt», sagte Teamkollege Casemiro über Messis Vier-Tore-Gala.

In der Eastern Conference liegt Inter weiter auf Platz zwei hinter Nashville SC. Zuletzt hatte der Club in Cristian González einen neuen Trainer verpflichtet, der aber beim Kantersieg gegen Montreal noch nicht auf der Bank saß.