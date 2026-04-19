Auf dem Weg zur ersten Meisterschaft seit 22 Jahren schwächelt der FC Arsenal. Nach der Niederlage beim Konkurrenten Manchester City könnten die Londoner bald auf Platz zwei zurückfallen.

Manchester (dpa) - Der FC Arsenal droht die erste englische Fußball-Meisterschaft seit 22 Jahren zu verspielen. Der schwächelnde Tabellenführer verlor das Topspiel bei Manchester City trotz eines Treffers von Kai Havertz mit 1:2 (1:1). Damit haben die Londoner nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Verfolger. Man City hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und könnte schon bald vorbeiziehen.

Havertz mit kuriosem Ausgleichstor

Die Gastgeber von Coach Pep Guardiola gingen in der von Beginn an intensiven Partie im Etihad-Stadion bereits nach einer Viertelstunde durch den starken Rayan Cherki in Führung. Der Franzose setzte sich im Strafraum gegen mehrere Gegenspieler durch und traf ins lange Eck.

Doch die Führung hielt nicht einmal zwei Minuten, denn kurz darauf nutzte Havertz (18.) einen schweren Patzer von City-Keeper Gianluigi Donnarumma. Der Nationalspieler blockte den Klärungsversuch des Italieners und beförderte den Ball direkt ins Tor. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Nach dem Seitenwechsel wurde Man City zunehmend die spielbestimmende Mannschaft. Zwar hatte auch Arsenal hochkarätige Chancen zur Führung, aber Eberechi Eze und Gabriel trafen jeweils den Pfosten. Man City erhöhte den Druck und belohnte sich durch den Treffer von Erling Haaland (65.), der in einer unübersichtlichen Situation im Strafraum am schnellsten reagierte.

Haaland braucht ein neues Trikot

Kurz darauf kam es zu einer kuriosen Situation, als Arsenals Gabriel so stark an Haalands Trikot zog, dass es riss und der Norweger sich umziehen musste. In der Schlussphase gerieten Gabriel und Haaland aneinander. Beide kassierten dafür Gelb. In der Nachspielzeit köpfte Havertz den Ball über die Latte.

Man City kann Mittwoch Tabellenführung übernehmen

Nach 33 Spielen führt Arsenal die Tabelle mit 70 Punkten an, aber womöglich nicht mehr lange. Manchester City bestreitet am kommenden Mittwoch sein Nachholspiel beim FC Burnley. Mit einem Sieg dort würde City nach Punkten gleichziehen, wäre dank der dann besseren Tordifferenz aber neuer Spitzenreiter.