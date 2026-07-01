Oliver Glasner scheint in der Premier League zu bleiben. Sein angeblich neuer Club hat sich bislang aber noch gar nicht vom bisherigen Coach getrennt.

Nottingham (dpa) – Der frühere Bundesliga-Trainer Oliver Glasner soll laut übereinstimmenden Medienberichten neuer Coach beim englischen Premier-League-Club Nottingham Forest werden. Der 51 Jahre alte Österreicher würde beim Tabellen-16. der abgelaufenen Saison die Nachfolge des Portugiesen Vítor Pereira antreten, von dem sich Nottingham bislang aber noch nicht getrennt hat.

Glasner wird nach dem Aus der deutschen Mannschaft bei der WM auch als ein Kandidat für die Nachfolge von Julian Nagelsmann genannt, sollte sich der Deutsche Fußball-Bund vom Bundestrainer trennen.

Zuletzt war Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, bei Crystal Palace tätig. Mit dem Club aus London gewann er im Mai die Conference League. Dennoch entschied sich der Österreicher, seinen Vertrag nicht zu verlängern.