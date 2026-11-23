Die AC Mailand wirbt schon länger um Markus Krösche. Sein bisheriger Club soll sich mit den Italienern wegen der Ablöse einig sein.

Frankfurt/Mailand (dpa) – Eintracht Frankfurts früherer Topmanager Markus Krösche steht nach Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel zur AC Mailand. Der hessische Fußball-Bundesligist und der italienische Spitzenclub sollen sich auf eine Ablöse für den 46-Jährigen geeinigt haben. Diese soll nach einem Sky-Bericht bei fünf Millionen Euro liegen. «Bild» schreibt von vier Millionen Euro.

Amtsantritt von Krösche am 1. Januar?

Der ehemalige Sportvorstand Krösche, der schon länger bei Milan im Gespräch ist, war bei der Eintracht im Oktober auf eigenen Wunsch freigestellt worden. Sein Vertrag lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2028. Die Frankfurter haben inzwischen Joti Chatzialexiou (zuvor 1. FC Nürnberg) als Nachfolger verpflichtet. Krösche soll bei der AC Mailand Head of Football werden. Sein Amtsantritt sei für den 1. Januar 2027 geplant.