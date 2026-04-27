Real Madrid erlebt eine enttäuschende Saison. Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Prestigeduell gegen den FC Barcelona gibt es bei den «Königlichen» die nächste schlechte Nachricht.

Madrid (dpa) – Knapp zwei Wochen vor dem Clásico der spanischen Fußball-Liga beim Erzrivalen FC Barcelona bangt Real Madrid um den Einsatz von Kylian Mbappé. Der französische Stürmerstar habe sich eine Verletzung am linken Oberschenkel zugezogen, teilte der Verein mit.

Angaben zur Ausfallzeit machte der Club zwar nicht. Die Madrider Fachzeitungen «AS» und «Marca» berichten aber, dass Mbappé mit etwas Glück am 10. Mai gegen die Katalanen im Camp Nou wieder zur Verfügung stehen könnte. Das Liga-Spiel am kommenden Sonntag bei RCD Espanyol in Barcelona werde der 27 Jahre alte Stürmerstar aber verpassen, hieß es.

Mbappé war am Freitagabend in Sevilla beim 1:1 bei Real Betis in der 82. Minute mit Schmerzen ausgewechselt worden. Nun wurde eine Verletzung an der hinteren Oberschenkelmuskulatur des linken Beines diagnostiziert. In dieser Saison hatte er bereits wegen Knieproblemen längere Zeit gefehlt.

Sieg im Clásico für Real-Fans trotz geringer Titelchancen wichtig

Fünf Spieltage vor Saisonende hat Real Madrid bei elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer und Titelverteidiger FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kaum noch Titelchancen. Ein Sieg im Clásico könnte aber die Enttäuschung der Fans der «Königlichen» ob der schwachen Saison etwas lindern.

In der Champions League schied der spanischen Rekordmeister im Viertelfinale gegen den FC Bayern München aus. Im Pokal war beim Zweitligisten Albacete Balompié (2:3) bereits im Achtelfinale Endstation.