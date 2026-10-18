Die Generalprobe für das Heimspiel gegen RB Leipzig gelingt Real Madrid. Beim Sieg gegen den FC Sevilla glänzen Kylian Mbappé und ein Ex-Leipziger.

Madrid (dpa) – Mit einem Doppelpack von Superstar Kylian Mbappé und einem lockeren Heimsieg hat sich Real Madrid auf das Champions-League-Duell mit RB Leipzig eingestimmt. Die Königlichen gewannen in der spanischen Meisterschaft gegen den FC Sevilla mit 4:1 (2:0) und feierten den siebten Sieg im neunten Liga-Saisonspiel. Nach dem Führungstor von Arda Güler in der 30. Minute sorgte Mbappé mit dem 2:0 (37.) schon vor der Pause für eine Vorentscheidung.

Nach dem Seitenwechsel wurde Mbappé nach Vorlage des Ex-Leipzigers Yan Diomande im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Franzose per Panenka-Trick, einem lockeren Lupfer in die Tormitte, gleich selbst (63.). Das Gegentor von Manu Bueno (80.) konterte der starke Diomande umgehend mit dem Treffer zum Endstand (82.).

In der Tabelle hat Real weiter sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona. Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) erwartet das Team von Trainer José Mourinho RB Leipzig in Europas Königsklasse.