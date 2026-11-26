Der Saisonstart missglückt. Doch Marco Rose glaubt an sein Team und zieht seinen Stiefel durch. Und wird nun mit mehreren Rekorden belohnt.

Berlin (dpa) - Der frühere Bundesliga-Coach Marco Rose bleibt mit seinem Club AFC Bournemouth auf Rekordkurs - und das sogar in Unterzahl. Mit dem 2:1 (0:1) in der Europa League bei Celta Vigo bauten die Cherries ihre Vereinsbestmarke auf wettbewerbsübergreifend zehn Siege in Serie aus. Bournemouth führt die Tabelle der Europa League mit der maximalen Ausbeute von 15 Punkten an und hat einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde gemacht.

Zudem ist der Premier-League-Fünfte der erste englische Fußball-Verein, der bei seinem Debüt auf europäischer Ebene seine ersten fünf Spiele gewonnen hat. International ist die Elf von der englischen Südküste laut dem Datendienst opta das erst dritte Team, das seit über 50 Jahren in der Geschichte der bedeutenden europäischen Wettbewerbe seine ersten fünf Spiele für sich entschied. Zuvor gelang dies dem 1. FC Nürnberg 1961/62 und Ararat Jerewan 1972/73.

«Was für eine Mannschaft, was für ein Kampfgeist, was für eine Energie! Ich bin wirklich stolz, nachdem wir in Unterzahl gespielt und 0:1 zurückgelegen haben», sagte Rose nach dem Spiel. «Wir waren unerbittlich und haben nie aufgehört, an diesen Sieg zu glauben.»

Die Partie begann für das Rose-Team alles andere als optimal. Die Spanier gingen durch Iago Aspas in der 19. Minute in Führung. Und nur vier Minuten später sah Bafodé Diakité (23.) nach einem VAR-Eingriff die Rote Karte, der AFC musste den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten. Doch Rose, der in der Bundesliga Mönchengladbach, Dortmund und Leipzig trainiert hatte, hielt in der Halbzeit wohl die richtige Ansprache: Álvaro Rodríguez sorgte kurz nach der Pause (47.) für den Ausgleich. Der eingewechselte Rayan drehte mit seinem Treffer in der 78. Minute die Partie.

Fans feiern Rose

Rose hatte im Sommer das Amt von Adoni Iraola übernommen, der zum FC Liverpool gegangenen war. Nach einem schwierigen Saisonstart mit sechs sieglosen Ligaspielen stabilisierte der gebürtige Leipziger sein Team und wird nun von den Fans der Cherries gefeiert.