Marco Reus glänzt in der US-Fußballliga mit zwei Treffern. Für den ehemaligen Nationalspieler ist es der zweite Doppelpack seiner MLS-Karriere.

Carson (dpa) – Marco Reus hat in der nordamerikanischen Fußballliga MLS mit seinen LA Galaxy einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen Real Salt Lake eingefahren. Der ehemalige Nationalspieler war dabei der entscheidende Mann und erzielte beide Tore. Seit seinem Wechsel in die USA im August 2024 waren Reus erst einmal zuvor zwei Treffer in einem Spiel gelungen.

Reus brachte die Galaxy in der neunten Minute mit einem sehenswerten Freistoßtreffer in Führung, in der 85. Minute traf der langjährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund per Elfmeter zum Sieg. «Marco ist ein Kreativspieler, der die besonderen Dinge sieht und der über Technik verfügt», sagte Galaxy-Cheftrainer Greg Vanney. «Für uns bringt er einfach etwas mit, was sonst niemand auf dem Platz für uns leistet, und das brauchen wir.»

«Das war ein wichtiger Sieg für uns, weil wir zu Saisonbeginn zuhause Probleme hatten», sagte Reus zum zweiten Heimsieg im fünften Heimspiel. «Wir hätten in der ersten Hälfte noch mehr Tore schießen können, weil wir aggressiv waren und viele Chancen kreiert haben. Am Ende war es ein Mentalitätssieg.» Mit zwölf Punkten rangieren die Galaxy in der Western Conference nur auf dem zehnten Platz.