Manchester United erlebt unter Mauricio Pochettino einen bitteren Start: Auch beim Heimdebüt geht das Team unter. Wie tief die Krise den Rekordmeister in der Tabelle drückt.

Manchester (dpa) – Trainer Mauricio Pochettino hat auch bei seinem Heimdebüt mit Manchester United eine herbe Niederlage einstecken müssen und die Krise des englischen Fußball-Rekordmeisters verschärft. Die Red Devils verloren vor den heimischen Fans klar mit 0:4 (0:2) gegen den FC Brentford. Nach der sechsten Niederlage im zwölften Saisonspiel bleibt Man United vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sollte Crystal Palace am Sonntag gegen Hull City gewinnen, wird United neues Schlusslicht der Premier League.

Ein Doppelpack von Brentfords Callum Wilson (19. Minute/32.) leitete die Niederlage von Manchester United ein. Kristoffer Ajer (82.) und der deutsche Nationalspieler Kevin Schade (90.+1) trafen in der zweiten Halbzeit für das Team von Keith Andrews.

Der ehemalige Tottenham- und Chelsea-Coach Pochettino war als Nachfolger des entlassenen Michael Carrick verpflichtet worden. Dafür hatte der Argentinier seinen Posten als Nationaltrainer der USA aufgegeben. Vor einer Woche hatte Manchester schon mit 0:4 beim FC Liverpool verloren.