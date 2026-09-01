Innerhalb der englischen Premier League gab es kurz vor dem Transferschluss noch einen Mega-Deal. Für eine Rekordsumme geht Enzo Fernández vom FC Chelsea zu Manchester City.

Manchester (dpa) - Der wohl teuerste Transfer dieses Sommers ist perfekt: Manchester City und der FC Chelsea haben sich über einen Wechsel von Enzo Fernández geeinigt. Der WM-Finalist aus Argentinien unterschrieb einen Vertrag bis 2031, teilte Manchester City mit. Wie unter anderem «The Athletic», Sky und der Transferjournalist Fabrizio Romano berichteten, soll für den Fußball-Weltmeister von 2022 eine Ablösesumme in Höhe von 140 bis 145 Millionen Euro fließen. «Wenn du dir den Kader anschaust, City hat überall Qualität», sagte Fernández. «Ich könnte nicht glücklicher sein, hier zu sein.»

Zudem schnappte sich City am Dienstagabend noch Iliman Ndiaye vom FC Everton. Der 26 Jahre alte Flügelspieler unterschrieb bis 2031. Laut «The Athletic» soll Englands Vizemeister rund 75 Millionen Euro für ihn überweisen.

Der 25-jährige Fernández war 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Chelsea gewechselt. Mit den Londonern gewann Fernández 2025 die Conference League sowie die Club-WM unter Trainer Enzo Maresca. Der italienische Coach, seit der Saison 2026/2027 als Nachfolger von Pep Guardiola bei Man City unter Vertrag, könnte nun erneut auf den Mittelfeldspieler setzen.