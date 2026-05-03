Vor dem Rückspiel gegen den FC Bayern lässt auch Paris Saint-Germain Punkte in der Meisterschaft liegen. Doch der ärgste Rivale patzt danach.

Paris (dpa) – Wie der FC Bayern München hat auch Paris Saint-Germain vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League nicht gewinnen können. Trotz des 2:2 daheim gegen den FC Lorient darf PSG aber auf den erneuten Titelgewinn hoffen, weil auch der ärgste Verfolger RC Lens beim 1:1 in Nizza Punkte einbüßte. Paris hat bei drei noch ausstehenden Partien sechs Zähler Vorsprung, muss allerdings noch in Lens antreten.

PSG-Trainer Luis Enrique schonte nach dem spektakulären 5:4-Sieg im Hinspiel gegen den FC Bayern zahlreiche Akteure. «Es ist sehr schwierig, nach einem wichtigen Spiel in einer so großartigen Atmosphäre wieder in den Ligabetrieb zurückzufinden, was die Motivation angeht», räumte der Spanier ein. «Dieses Ergebnis ist schade, denn wir hätten die drei Punkte gebraucht.»

Nur zwei Spieler erneut in der Startformation

Der Coach hatte kräftig rotiert, um die Kräfte vor dem zweiten Duell am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) in München zu schonen. «Wir haben nur zwei Spieler eingesetzt, die schon am Dienstagabend in der Startelf standen. Wir haben versucht, das Spiel nach unseren Vorstellungen zu kontrollieren. Wir wollten gewinnen, haben diese Chance aber verpasst», sagte Luis Enrique.

Insgesamt sei er aber mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, hob der 55-Jährige hervor. «Vom Einsatz her haben wir unsere Aufgabe gut erfüllt. Sie haben zwei Tore aus zwei Angriffen erzielt», sagte er. Für PSG trafen Ibrahim Mbaye (6. Minute) und Warren Zaire-Emery (62.) zur zweimaligen Führung, den Gästen aus Lorient gelang aber jeweils der Ausgleich.