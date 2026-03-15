Der FC Liverpool mit Florian Wirtz verpasst die große Chance, auf einen Champions-League-Platz zu springen. Gegen das kriselnde Tottenham Hotspur verspielt der Meister seine Führung spät.

Liverpool (dpa) – Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen Rückschlag erlitten. Das Team um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz kam in der Premier League gegen den stark abstiegsbedrohten Krisenclub Tottenham Hotspur nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Liverpool bestimmt das Spiel

Im Stadion Anfield bestimmten die Gastgeber von Beginn an das Spielgeschehen und kamen früh zu Chancen. Bereits nach 18 Minuten traf der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai für Liverpool zur Führung. Nach einem Foul von Souza platzierte er einen Freistoß aus rund 20 Metern ins linke Eck. Eine weitere gute Gelegenheit für die Reds hatte Cody Gakpo, dessen Schuss Spurs-Torhüter Guglielmo Vicario gerade noch an den Pfosten lenkte.

Die seit Wochen sieglosen Spurs steigerten sich im Verlauf der Partie und hatten mehrere Möglichkeiten zum Ausgleich. Noch vor der Pause köpfte Richarlison eine Flanke des früheren Bayern-Profis Mathys Tel Zentimeter am Pfosten vorbei. Immer wieder prüfte der Brasilianer Liverpools Torwart Alisson, bevor er den Ball in der 90. Minute schließlich doch noch ins Tor beförderte.

Zwei Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz

Damit verpasste der FC Liverpool die Chance, den direkten Konkurrenten Aston Villa zu überholen, der mit 1:3 (0:0) bei Manchester United verlor. Villa hat als Vierter 51 Zähler und damit zwei Punkte mehr als Liverpool auf Platz 5 (49 Punkte). Der Dritte Manchester United hat nach der Aufholjagd der vergangenen Wochen bereits 54 Zähler auf dem Konto.