Gegen den kriselnden FC Chelsea kommt Liverpool nur zu einem enttäuschenden Remis. Die Reds verpassen damit die vorzeitige Champions-League-Qualifikation. Nationalspieler Florian Wirtz liegt flach.

Liverpool (dpa) – Ohne den erkrankten Florian Wirtz hat es der FC Liverpool verpasst, sich vorzeitig einen Champions-League-Platz zu sichern. Im Heimspiel gegen den kriselnden FC Chelsea kamen die Reds trotz früher Führung nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinaus. Pokalfinalist Chelsea beendete mit dem Remis seine desaströse Negativserie.

Magen-Darm-Infekt setzt Wirtz außer Gefecht

Wirtz hatte wegen eines Magen-Darm-Infekts mehrere Trainingseinheiten unter der Woche verpasst. «Er konnte gestern nicht mit uns trainieren und heute auch nicht bei uns sein», sagte sein Trainer Arne Slot vor dem Spiel dem Sender TNT Sports. «Er hat alles versucht, um dabei zu sein.»

Ohne den Nationalspieler erwischte Liverpool im Stadion an der Anfield Road einen Traumstart. Ryan Gravenberch brachte den englischen Fußballmeister schon in der 6. Minute mit einem Distanzschuss nach Vorarbeit von Rio Ngumoha in Führung. Die Elf von Trainer Arne Slot dominierte die Anfangsphase und hätte kurz darauf noch höher in Führung gehen müssen, aber Virgil van Dijk (12.) beförderte den Ball über das Tor.

Nach sechs Niederlagen: Chelsea dreht auf einmal auf

Der FC Chelsea, der zuvor sechs Liga-Spiele in Serie verloren und dabei 14 Gegentore kassiert, aber nur eins geschossen hatte, fand zunehmend besser ins Spiel und übernahm phasenweise sogar die Kontrolle. Die Blues belohnten sich mit dem Ausgleich durch Enzo Fernandez (35.), dessen platzierter Freistoß etwas kurios über den Innenpfosten ins lange Eck ging.

In der Schlussphase erhöhte Liverpool den Druck und kam zu guten Chancen – allerdings ohne Erfolg. Das Publikum in Anfield quittierte den Auftritt der Reds nach dem Abpfiff mit lautstarken Buhrufen.

Liverpool trotzdem weiter auf Champions-League-Kurs

Mit einem Sieg hätte der FC Liverpool bei noch zwei verbleibenden Premier-League-Partien einen Platz unter den Top 5 und damit die Qualifikation für die Champions League sicher gehabt. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellensechsten AFC Bournemouth, der ein Spiel weniger absolviert hat, ist Liverpool aber in einer guten Position.