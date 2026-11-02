Lionel Messi führt die Torjägerliste in der US-Fußballliga MLS mit Vorsprung an, gegen New England Revolution sorgte sein Treffer für die Entscheidung. Auch Robert Lewandowski trifft wieder.

Foxborough (dpa) – Superstar Lionel Messi hat Inter Miami zum nächsten Sieg in der US-Fußballliga MLS geführt. Der argentinische Nationalspieler war beim 2:1 (0:0)-Erfolg über New England Revolution mit dem Siegtreffer zur Stelle. Durch den 16. Saisonsieg verdrängte Miami in der Eastern Conference New England vom zweiten Platz und sicherte sich einen Platz beim Concacaf Champions Cup im kommenden Jahr. Der Champions Cup wird in Nord- und Zentralamerika sowie in der Karibik ausgespielt. Der Sieger qualifiziert sich für die FIFA-Klub-WM.

Messi gelang in der 83. Minute durch ein sehenswertes Dribbling der Siegtreffer, mit seinem 26. Tor führt der 39-Jährige die Torjägerliste der Liga weiter an. Am 1:1-Ausgleich von German Berterame war Messi ebenfalls beteiligt.

«Ich habe keinen Zweifel daran, dass er der Beste von allen ist», sagte Miamis Cheftrainer Cristian Gonzalez. «Leo hat in seinem Alter und mit dem, was er leistet, aus meiner Sicht sowohl den MVP-Titel als auch den Ballon d'Or verdient.» In diesem Jahr holte sich Harry Kane den Titel des Weltfußballers des Jahres, Messi landete bei der Wahl auf dem fünften Platz.

Robert Lewandowski trifft für Chicago

Nach acht torlosen Spielen nacheinander hat auch Robert Lewandowski wieder getroffen. Beim 4:2 (1:1)-Sieg seiner Chicago Fire gegen die Colorado Rapids war der ehemalige Bundesligastürmer für die 3:2-Führung in der 74. Minute verantwortlich. Der 38-Jährige hat in dieser Saison siebenmal getroffen. Chicago rangiert im Osten hinter Miami und New England auf dem vierten Platz. Erster in der Eastern Conference ist der Nashville SC.