Inter Miami hat seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen, in der MLS gab es den letzten Sieg im Juli. Lionel Messi bekommt nun einen neuen Trainer. Der alte wurde kurz vor der Verkündung gesperrt.

Miami (dpa) – Lionel Messi bekommt bei Inter Miami einen neuen Trainer – und erneut einen Landsmann als Coach. Cristian González, gerufen «Kily», folgt auf Javier Mascherano, der im April aufgehört hatte. Seither stand Guillermo Hoyos als Interimstrainer in der Verantwortung und soll das bis zur Ankunft von González und dessen Team auch weiter tun.

Allerdings bekam Hoyos von der Major League Soccer Stunden vor der Verkündung seines Nachfolgers eine Sperre von einem Spiel aufgebrummt, weil Inter Miami zuletzt wiederholt zu spät auf den Platz gekommen war. Gegen Montréal am Samstag darf er deswegen nicht auf der Bank sitzen.

González ist 52 Jahre alt und war zuletzt für Club Atlético Platense in Argentinien tätig. Er übernimmt ein Team um Messi und Luis Suárez, das in der Eastern Conference auf Rang zwei steht hinter Nashville SC. Zuletzt konnte das Team aber fünf Pflichtspiele in Serie nicht mehr gewinnen und in der Major League Soccer zuletzt am 25. Juli einen Sieg verbuchte – beim 1:0 gegen Montréal.