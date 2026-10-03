Das 0:7 gegen England ist aus Sicht kroatischer Medien eine «inakzeptable Katastrophe». In England wird Thomas Tuchel gefeiert.

Rijeka (dpa) – Die Fußball-Nationalmannschaft Englands hat Kroatien in der Nations League mit 7:0 gedemütigt. Für den früheren Vizeweltmeister Kroatien ist es gegen das Team von Trainer Thomas Tuchel die höchste Niederlage seiner Länderspielgeschichte. Das schreiben internationale Medien dazu:

Kroatien

«Jutarnji List»: «Das ist eine unnatürliche, inakzeptable Katastrophe! Nicht, dass wir nicht zur Elite gehören würden, wir sind zu San Marino geworden. Die Träume vom Viertelfinale sind geplatzt, das Aufwachen ist schmerzhafter als nach zwanzig Bieren.»

«Index.hr: «Die Mannschaft von Bilic irrte auf dem Platz herum, erlebte ein historisches Debakel und wirkte, als spiele sie zum ersten Mal zusammen. Immerhin verhinderte Dominik Livakovic, dass England in Rijeka mindestens 13 Tore erzielte. Kroatien präsentierte sich so, wie San Marino üblicherweise gegen Kroatien und England spielt. Und San Marino erwischte keinen guten Tag.»

England

«Daily Mail»: «England im siebten Himmel. (...) Männer gegen Jungs. Das war ein Kinderspiel für England.»

«The Sun»: «Es war nie einfach, 6.000 lärmende Schulkinder zum Schweigen zu bringen, aber Thomas Tuchels Mannschaft sorgte mit einer der großartigsten Auswärtsleistungen in der Geschichte der englischen Nationalmannschaft für Furore. (...) Während das Leben als englischer Nationaltrainer für Tuchel seit dem Sommer einer Achterbahnfahrt der Gefühle glich, war dieser Ausflug ans Meer für den Deutschen eine Freude. Sein Team spielte atemberaubenden und rücksichtslosen Fußball, um die Kroaten zu schikanieren und zu demütigen.»

«Daily Star»: «England deklassiert Kroatien dank einer brillanten Entscheidung von Thomas Tuchel in der Nations League. (...) Die kroatischen Spieler bedauern sicherlich, nicht zu Hause geblieben zu sein.»